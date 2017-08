Red Dead Redemption 2 pourrait ne pas sortir sur PC

Les fans devront encore faire preuve de patience avant la sortie de Red Dead Redemption 2. Si le jeu de Western a été attendu à l’automne 2017, le studio Rockstar s’est accordé un délai supplémentaire, prolongeant l’attente au printemps 2018. Pour le moment, le titre est annoncé sur PlayStation 4 et Xbox One.

La maison mère de Rockstar, Take-Two, n’a pas encore confirmé l’arrivée d’une version sur PC. Elle semble néanmoins très intéressée par la plateforme à en croire les propos de Karl Slatoff, CEO de Take Two : « Ça dépend vraiment du titre. Certains titres sont des poids lourds sur PC, par exemple, Civilization et XCOM, mais d'autres le sont moins. La bonne nouvelle, c'est que le marché du PC est un secteur prospère pour nous. C'est un grand marché. C'est un marché essentiel. »

Reste à savoir si Red Dead Redemption 2 entre dans la catégorie des titres qui valent son pesant d’or sur PC. La question reste ainsi en suspens puisqu’il n’existe aucune confirmation de la part de Take-Two.

