Red Dead Redemption 2 : une nouvelle bande-annonce dévoile les personnages

Tandis qu’il devait sortir originellement cet automne, Rockstar Games a décidé ce jeudi de faire patienter ses fans en dévoilant une nouvelle bande-annonce de son prochain jeu, Red Dead Redemption II.

>>> Red Dead Redemption 2 est repoussé au printemps 2018

Après l’annonce du jeu il y a un an, en octobre 2016, et une première bande-annonce dévoilée par le studio Rockstar, c’est un nouveau trailer qui a été mis en ligne ce jeudi par l’éditeur de GTA et L.A. Noire. Si la première vidéo présentait essentiellement le cadre, les décors et l’ambiance du jeu inspiré des westerns, la seconde semble s’attarder davantage sur les différents personnages du jeu et certains éléments de l’histoire. On y découvre ainsi le hors-la-loi Arthur Morgan et le gang de Van der Linde, dont faisait partie John Marston, héros du précédent opus. Comme GTA V, le jeu proposera par ailleurs un mode multijoueur en ligne.

Prévu pour sortir initialement cet automne, Red Dead Redemption II a été repoussé au printemps 2018. Le jeu sortira sur Xbox One et PlayStation 4. Aucune annonce n’a encore été faite quant à une version PC.