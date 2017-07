RED met des hologrammes dans son nouveau smartphone

Essentiellement connue pour ses appareils photo et ses caméras haut de gamme, la marque RED se lance sur le marché des smartphones. Et pour son coup d'essai, elle ne se contente pas de reprendre un modèle chinois et d'y accoler sa marque. RED innove en proposant un smartphone holographique, et accessoirement modulaire.



Un smartphone holographique, ce n'est pas la première tentative du genre, puisqu'en 2014, un fabricant chinois tentait de lancer son Estar Takee, un modèle vraisemblablement resté dans les cartons depuis lors. Mais voilà que le projet est en train de ressurgir, chez le fabricant RED cette fois : l'Hydrogen One est un appareil de 5,7" en cours de développement et qui profite d'un affichage holographique. Et pas besoin de lunettes, tout se passe du côté de l'écran. Côté audio, l'appareil embarque un algorithme H3O propriétaire qui convertit le son stéréo en « audio multidimensionnel expansif ».

L'Hydrogen One sera également modulaire, un peu comme le Moto Z. Mais l'appareil accueillera surtout de nouveaux accessoires de captures photo / vidéo, permettant d'obtenir un meilleur rendu notamment dans la captation d'images holographiques. Enfin, il sera possible de lui adjoindre une extension mémoire via le port microSD. L'Hydrogen One s'affiche à 1.195 dollars (soit 1050 euros environ) dans ses versions Titanium ou Aluminium et peut dès à présent être précommandé sur la boutique en ligne du fabricant. L'appareil devrait être disponible au premier trimestre 2018.