Hydrogen One : RED dévoile son smartphone holographique en vidéo

RED Hydrogen Prototype Hands-On!

RED Digital Cinema est connu pour ses caméras vidéo, mais la marque pourrait également se faire un nom sur le marché des smartphones grâce à RED Hydrogen One. L’appareil est capable d’afficher des vidéos en 2D en contenus holographiques à angles de vision multiples. Ce smartphone, attendu en 2018, gère également de la même façon les contenus 3D et les jeux interactifs. Loin de rester un concept, le RED Hydrogen One apparaît maintenant sous la forme d’un prototype que le vidéaste Marques Brownlee a pu prendre en main.

Le smartphone s’impose par sa taille à côté d’un iPhone 7. Cela surprend à moitié puisque le RED Hydrogen One embarque une technologie différente des modèles actuels. Son écran holographique de 5,7’’ n’occupe ainsi qu’une partie de la façade. Cette configuration se prête bien à son aspect modulaire. Car, en ajoutant certains composants, le RED Hydrogen One pourrait se décliner en un appareil photo, d’après le constructeur. Marques Brownlee a également remarqué un lecteur d’empreintes digitales intégré dans le bouton Power.

Concernant l’écran Holographic, le vidéaste note encore quelques imperfections notamment dans la conversion des contenus 2D en 3D. Cependant, il confirme la qualité du son annoncée par RED. Disponible en précommande à 1050 euros, le RED Hydrogen One sera commercialisé en 2018.

> > > Lire aussi Google Home est enfin disponible, en exclusivité chez la Fnac et Darty