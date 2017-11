Red Sonja : un film en préparation grâce à Wonder Woman

Red Sonja, le personnage de comics issu de l'univers de Conan le Barbare, aura bientôt droit à son reboot. Apparue sur grand écran en 1985 sous les traits de l'actrice Brigitte Nielsen, l'héroïne connaîtra donc une seconde adaptation cinématographique et se cherche actuellement un scénariste.



Red Sonja peut dire merci à Wonder Woman. Millenium Media, qui va produire le film dédié à la guerrière rousse, ne s'en cache pas : « Nous attendions le bon moment pour ce remake. Et avec le succès de Wonder Woman, le public a décidé. Il veut des héros féminins. » Le film de Warner Bros, qui a rapporté plus de 820 millions de dollars à travers le monde, va donc faire des émules. Aucune date de tournage de Red Sonja n'a pour l'instant été annoncée, le film se cherchant actuellement un ou une scénariste. Gail Simone, qui travaille régulièrement sur les comics Red Sonja depuis 2013, s'est déclarée intéressée sur les réseaux sociaux. Mais pour l'instant, rien n'est fait.



Red Sonja est un personnage issu d'une nouvelle de Robert E. Howard de 1934. À partir de 1973, la jeune femme apparaît dans les comics de Conan le Barbare publiés par Marvel, puis a droit à sa propre série de BD. Si elle est à l'honneur d'un film en 1985, toute la promotion du long-métrage en France s'est faite autour du personnage de Kalidor (c'est d'ailleurs le titre du film dans l'Hexagone), interprété par Arnold Schwarzenegger. Le film n'a pas connu le succès escompté à l'époque. Un nouveau long-métrage avec peut-être Gail Simone aux commandes permettrait donc de réhabiliter un peu l'héroïne, même si la mise en chantier d'un nouveau film n'est pour l'instant que pur opportunisme.