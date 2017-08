Reddit permet à ses d’utilisateur d'héberger leurs vidéos

Reddit a lancé un programme bêta en juin dernier. La plateforme voulait tester l’hébergement de contenus vidéo. La fonctionnalité était accessible dans 200 subreddits, l’équivalent d’un topic sur un forum. Reddit va maintenant plus loin en l’ouvrant à une communauté plus large. L’idée est de rendre plus dynamique la plateforme et de générer plus de trafic. Les utilisateurs n’auront plus à faire un aller-retour entre des sites comme YouTube ou Vimeo et Reddit.

Le téléchargement d’une vidéo peut se faire à partir de l’application mobile Android ou iOS, mais aussi depuis un ordinateur. Cependant, la durée maximale des contenus est fixée à 15 minutes, alors que les formats pris en charge se limitent à MP4 et MOV. De plus, Reddit n’héberge pas des vidéos de plus de 1 Go. Le site se rattrape avec la possibilité de découper une séquence et de poster un GIF de moins d’une minute. Il compte déployer peu à peu ces fonctionnalités à l’ensemble des usagers.

Ce n’est pas la première fois que Reddit apporte des nouveautés. L’an dernier, il avait déjà inclus l’hébergement de photos, suivi récemment de la publicité vidéo.

