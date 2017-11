La redevance TV pourrait être élargie à tous les écrans dès 2019

Le gouvernement français, via la ministre de la Culture Françoise Nyssen, a affirmé vouloir se pencher sur l’idée d’étendre la redevance TV à tous les écrans et non pas uniquement aux téléviseurs. Cette évolution de la taxe pourrait ainsi être mise en œuvre dès l’année 2019.



La redevance TV est pourtant la taxe qui n’a pratiquement jamais évolué malgré les nombreux gouvernements qui se sont succédés alors que la façon de regarder la télévision elle-même a bien évolué ces dernières années. En effet, on la regarde désormais sur les ordinateurs, les smartphones ou encore les tablettes. Ces nouvelles pratiques pourraient selon certains justifier l’extension de la redevance à ces objets connectés.



La Ministre a expliqué sur France Inter avoir l’intention de “rouvrir le dossier” en justifiant que “les usages ont changé”. Toutefois, la redevance TV est intégrée à la taxe d’habitation qui devrait être supprimée pour 80% des foyers en 2020. C’est pourquoi le gouvernement va devoir se pencher sur la façon de séparer ces deux impôts l’un de l’autre pour pouvoir l’appliquer dès 2019 dont le budget sera voté dans un an.



La redevance TV est fixée aujourd’hui à 138 euros, c’est-à-dire 1 euro de plus qu’en 2016. Si cette taxe s’étendait à tous les foyers ne possédant pas de téléviseur, cela représenterait un million de Français, ce qui permettrait aux instances de l’audiovisuel d’avoir plus de rentrées d’argent. La Ministre a également confirmé que la publicité ne reviendra pas après 20h sur les chaînes du service public.