[Promo] Le Canon EOS 5D Mark IV à 2419,99 €

Si vous êtes un photographe confirmé et que vous recherchez un boîtier reflex qui va vous offrir des nombreuses possibilités photo/vidéo et une grande qualité d'image, vous pouvez trouver actuellement sur Ebay le Canon EOS 5D Mark IV à seulement 2419,99 € (sans objectif), alors qu'on le trouve généralement aux alentours de 3800 €.



>>> [Test] Canon 5D Mark IV



L'EOS 5D Mark IV est un reflex numérique qui exploite un capteur CMOS plein format (24 x 36 mm) pouvant capturer 30,4 mégapixels. Ce dernier, allié au processeur Digic 6+, procure des images d'excellente qualité, très détaillées, même lorsque la luminosité est basse. De plus, l'autofocus s'avère très performant.



Le reflex est équipé d'un écran tactile de 3,2 pouces (1 620 000 pixels), mais pas orientable. Il peut capturer, en mode rafale, jusqu'à 7 images par seconde en Raw (jusqu'à 21 images) ou en Jpeg (illimité). Complet, il est également compatible Wi-FI/NFC et intègre un GPS (mais pas de flash).



Pour le vidéos, l'EOS 5D Mark IV capture des séquences en vraie 4K (4096 x 2160 pixels). Enfin, l'EOS 5D Mark IV est assez léger. Et il a été conçu pour résister aux intempéries.







