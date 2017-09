[Promo] Canon EOS 750D +18-55 mm à 489 €

Le reflex numérique Canon EOS 750D est disponible sur Ebay pour seulement 489 €, alors qu'on le trouve généralement - avec son objectif 18-55 mm - aux environs de 650/700 €.



L'EOS 750D est un appareil photo qui offre d'excellentes performances, grâce à son capteur APS-C de 24 mégapixels, associé à la puce Digic 6, et à un autofocus très réactif. Ses innovations ergonomiques devraient plaire aussi bien aux débutants qu'aux utilisateurs confirmés. L'appareil réalise des clichés d'excellentes qualité même en basse luminosité.



L'écran de 3 pouces (soit 7,7 cm) de l'EOS750D est tactile et peut être orienté dans différentes positions afin de répondre aux besoins de certains situations plus ou moins acrobatiques. D'autre part, l'appareil est compatible Wi-Fi et NFC. Pratique pour déclencher une prise de vue à distance et partager ses créations immédiatement (en passant par un smartphone ou une tablette).



Enfin, le reflex capture des vidéos en Full HD (1 920 x 1 080 pixels), avec plusieurs modes créatifs qui permettent d'apporter un peu d'originalité.







