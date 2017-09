Relation presse et influenceurs : comment accroitre sa notoriété [Sponso]

Communiquer par l’intermédiaire des sites de presse est sans conteste un levier très fort, à la fois complet, stable et durable qui permet de s’adresser directement à son public. Le domaine de la Relation presse (que l’on appelle plus communément RP dans le langage du marketing), est ainsi l’un des outils les plus sophistiqués et efficace pour atteindre cet objectif et augmenter la notoriété d’une marque ou d’une enseigne.



Un vecteur de communication très efficace

Les campagnes de communication réalisées par ce biais permettent, et c’est un de leurs principaux atouts, de cibler très précisément une audience, car chaque secteur à ses propres influenceurs et sites de référence.

L’objectif n’est pas dans ce cas de faire de la publicité, mais de communiquer sur une information précise ou, plus globalement, sur l’image de l’entreprise. L’intérêt de cette approche différente vient du fait que, sur le Net, la publicité traditionnelle a peu à peu atteint certaines limites. Au fil des années, de plus en plus d’internautes se sont équipés de bloqueurs de publicité ou, pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, ils adoptent pour la plupart le réflexe presque naturel de « zapper » les pages remplies de publicités qu’ils jugent trop intrusives.

C’est principalement pour ces raisons qu’un article de presse offre de nombreuses possibilités. Là où une publicité, dont la durée de vie est souvent très limitée, peut être perçue comme une injonction vide de sens poussant à acheter un produit ou un service, un article de presse développe une information afin de véhiculer un message. Et contrairement à une simple « pub », un article de bonne qualité aura toutes les chances d’être partagé sur les réseaux sociaux et commenté par bon nombre de ses lecteurs. Cette particularité est primordiale puisqu’elle permet de nouer un lien et de créer une relation directe entre l’entreprise et le prospect. La diffusion du message pourra même être très largement augmentée lorsqu’il sera repris ou cité par d’autres sites de presse, blogs ou autres comptes Facebook.

Bienvenue au RP 2.0

Il est donc très clair que, lorsqu’on se place dans une optique de recherche de notoriété, le potentiel le plus important en termes de retombées, aussi bien quantitatives que qualitatives, se situe du côté d’une stratégie consistant à faire la part belle à la Relation presse.

Les secteurs très concurrentiels, qui par nature ne permettent pas de se singulariser facilement et de sortir du lot, en ont bien saisi tous les avantages. Cette ouverture vers de nouveaux territoires, qui ne se cantonne plus uniquement à la sphère de la presse institutionnelle, a donné naissance à une extension des RP qui collaborent désormais avec les blogueurs, les sites amateurs, les sites professionnels ou semi professionnels, etc. Bienvenue aux RP 2.0 !

Elles sont, aujourd’hui, l’essence même d’une stratégie digitale véritablement efficace. Les nombreux et différents contenus produits par les entreprises (articles, livres blancs, infographies, etc.) sont désormais diffusés et relayés sur des supports très bien identifiés et populaires. Mais la seule question qui subsiste est : comment capter l’attention des sites de presse et des influenceurs afin de les inciter à relayer les informations que vous souhaitez faire partager ?

Les agences de RP classiques proposent généralement des services consistants à relayer l’information, à l’aide de communiqués de presse, auprès des journalistes des sites de presse et des influenceurs mais, d’une part, ces prestations ne sont que très rarement accompagnées d’une garantie de résultat et, d’autre part, elles sont surtout adaptées aux grands groupes bénéficiant déjà d’une certaine notoriété.



Service à la carte et garantie de résultat

C’est pour cette raison que des acteurs du webmarketing, désireux de satisfaire une demande de communication à la fois intelligente et ciblée, en forte croissance, se sont peu à peu spécialisés sur ce créneau. Ces agences RP 2.0, parmi lesquelles on peut par exemple citer Soumettre.fr et son concept très innovant de Netlinking, proposent des services sur-mesure associés à une garantie de résultat. L’annonceur peut alors maîtriser totalement sa communication en choisissant les supports de publication et en prescrivant les choix et les angles éditoriaux qu’il souhaite voir mettre en œuvre pour la rédaction des articles ou des communiqués de presse.

Ce type de communication, lorsqu’elle fait partie intégrante d’une stratégie digitale marketing plus large, devient alors un puissant vecteur permettant de travailler sa e-réputation, mais aussi générer des leads, des ventes et du trafic.