La montre connectée de Fitbit se dévoile au travers de nouveaux rendus

D’après les rumeurs, Fitbit devrait lancer sa première montre connectée à la fin de l’année. Pourtant, une fuite a déjà dévoilé le design de la montre. Le site Wareable a en effet publié des rendus de ce qui pourrait être la version finale de la smartwatch Fitbit.



Ces nouvelles images sont très proches de ce qu’avait publié Yahoo Finance en mai dernier en termes de design. La montre dispose en effet d’un cadran carré très simple et de trois boutons : un à gauche et deux à droite. Trois coloris seraient disponibles : boîtier argenté avec le bracelet bleu marine, boîtier or rosé avec le bracelet bleu et enfin un modèle tout noir.

En ce qui concerne les spécificités techniques de la montre, les images ne permettent pas vraiment d’en apprendre plus. On peut en revanche voir que la montre sera équipée d’un capteur infrarouge qui permettra de mesurer le taux d’oxygène dans le sang. D’après le PDG James Park, la montre Fitbit sera équipée d’un système GPS et d’une autonomie pouvant aller jusqu’à plusieurs jours. Elle serait également résistante à l’eau jusqu’à 50 mètres de profondeur et serait compatible avec plusieurs plateformes.



Ces rendus sont néanmoins à prendre avec un certain recul, car rien ne garantit qu’il s’agisse bien de la version finale. Fitbit a en effet encore un peu de temps pour opérer des changements de dernière minute.

