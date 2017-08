Resident Evil Revelations débarque sur PS4 et Xbox One le 29 août

Resident Evil Revelations PS4 / X1 Announce Trailer

Capcom annonce une date de sortie pour sa version remastérisée de Resident Evil Revelation. À partir du 29 août, le titre bénéficiera d’une résolution 1080p à 60 images par secondes sur PS4 et Xbox One. Le graphisme a été amélioré tout comme les animations et les fans retrouveront deux types de gameplay : une campagne solo et un mode coopératif en ligne.

Jill Valentine, la survivante de Raccoon City, reprend ainsi du service à bord d’un navire à la dérive. Elle a pour mission de retrouver et de secourir les agents Chris Redfield et Jessica Sherawat. Rejointe par Parker Luciani, l'héroïne se retrouve très vite embarquée dans une histoire d’horreur alors que des biocarburants se déversent dans le navire. Les évènements prennent place entre les faits survenus dans Resident Evil 4 et Resident Evil 5. Le titre inclut les DLC et sera proposé à 19,99 $ aux États-Unis.

Capcom sortira également le second volet de Resident Evil Revelations à la même date. L’intrigue a lieu dans une île mystérieuse où se retrouvent Claire Redfield, Miora Burton et Barry Burton. Enfin, la Nintendo Switch n’est pas en reste puisque la console accueillera les versions remastérisées de ces deux titres en fin d’année.

