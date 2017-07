Ressentir le chaud, le froid et la douleur en VR c’est désormais possible

La compagnie TEGway a développé un accessoire qui va rendre la réalité virtuelle encore plus immersive. Baptisé ThermoReal, l’objet est capable de faire ressentir le froid, le chaud et même la douleur pendant que l’utilisateur est plongé dans un univers en VR. La technologie VR permet de rendre un jeu ou une expérience plus réelle en plongeant le joueur en totale immersion. Toutefois, il reste des éléments et des émotions qui ne peuvent malheureusement pas être transmis comme la faim par exemple.

Pourtant, avec l’accessoire ThermoReal, la société ThermoReal est sur le point de résoudre cette barrière. En tenant l’objet avec la main, l’utilisateur est capable de ressentir le froid ou le chaud. L’accessoire peut même faire ressentir le chaud et le froid simultanément sur des zones différentes afin de simuler une douleur comme un pincement.

Une personne interne à Engadget a réussi à mettre la main sur un prototype afin d’expérimenter une démonstration. Plus la personne voyait sa main s’enfoncer dans de l’eau glacée dans la vidéo VR, plus elle ressentait la sensation de froid. À l’inverse, lorsque sa main était représentée au-dessus d’une bougie allumée, c’est le chaud qui se faisait alors ressentir.

ThermoReal représente le futur des jeux VR. Il faudra toutefois attendre encore quelques années avant de voir l’accessoire intégré aux contrôleurs et aux casques de réalité virtuelle.



