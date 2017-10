Halte aux fioritures ! Comment retrouver un Android stock sur son smartphone

La plupart des fabricants de smartphone ajoutent une surcouche à Android, tantôt franchement visible, tantôt plutôt discrète. À cela, ils intègrent aussi une série d'applications, censées remplacer avantageusement celles livrées par Google. Mais vous n'avez peut-être que faire toutes ces fioritures et voudriez bien retrouver un Android pur (ou Android stock). Pour cela, nul besoin de rooter le smartphone : il suffit généralement de télécharger et de configurer les bonnes applications, et de supprimer (même si cela ne paraît pas toujours possible) celles livrées par le fabricant. Voici comment retrouver un Android stock en seulement 10 étapes.

Smartphone : retrouvez un Android « pur » en quelques minutes