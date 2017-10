La Xbox One permet enfin de jouer à certains jeux de la première Xbox

Si la Xbox One permet depuis novembre 2015 de profiter de ses jeux Xbox 360, la toute première Xbox était jusque-là exclue du programme de rétrocompatibilité. Ce sera finalement le cas cette semaine pour une dizaine de jeux.

À l’E3 de Los Angeles, en juin dernier, Microsoft annonçait que la Xbox One pourrait prochainement permettre de jouer à certains jeux de la toute première Xbox grâce à un programme de rétrocompatibilité. S’il a fallu attendre plusieurs mois pour voir cette fonction arriver, elle sera finalement disponible à partir d’aujourd’hui comme l’a annoncé Microsoft ce lundi.

Cette rétrocompatibilité revêt deux aspects. Il sera possible de télécharger 11 jeux sur le Xbox Live, dont BloodRayne 2, Crimson Skies, Prince of Persia les Sables du Temps, Sid Meier’s Pirates ou Star Wars Knight of the Old Republic. Chacun de ces jeux disponibles en téléchargement bénéficie d’un upscaling par rapport à la version originale et sera disponible au tarif de 9,99 euros. Par ailleurs, il sera également possible de jouer directement avec le disque du jeu d’origine, en l’insérant directement dans une Xbox One.

Pour l’heure néanmoins, la liste des jeux rétrocompatible est limitée à onze titres. « Nous attendons de sortir une autre liste de jeux Xbox sélectionnés au printemps prochain », précise cependant Microsoft. D’ici là, voici les onze jeux Xbox d’ores et déjà disponibles sur la Xbox One :