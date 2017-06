Rick & Morty saison 3 : enfin un teaser et une date de diffusion

Rick and Morty Season 3 Trailer | Rick and Morty | Adult Swim

Après des mois d’attentes et quelques rumeurs sur Internet, la troisième saison de Rick & Morty, connaît finalement une date de diffusion. La nouvelle a été officialisée par Dan Harmon et Justin Roiland, créateurs de la série TV, lors d’une émission en direct organisée par Adult Swim jeudi dernier.

Le rendez-vous est donc donné pour le 30 juillet. Cette troisième saison comptera 10 épisodes tout comme la précédente. Le premier épisode intitulé, « The Rickshank Redemption », est sorti comme un avant-goût, le premier avril, et diffusé peu de temps avant cette annonce. En attendant le second épisode, un trailer donne déjà un aperçu de ce troisième volet qui met toujours en scène le scientifique alcoolique, son petit fils et sa petite fille, Summer Smith.

Cette nouvelle signe la fin d’une longue période d’attente pour les fans. En effet, la saison 2 date déjà de 2015 alors que la série commençait à se faire un nom sur Adult Swim. « Le délai pour la saison 3 s'explique par la longueur de son écriture, parce que c'est la troisième saison d'une série et qu'on avait peur de faire quelque chose de pire que les saisons 1 et 2 », explique Dan Harmon sur Twitter. Le créateur a également évoqué pendant un bref instant la possibilité d’une saison 4 avant de changer de sujet. En tout cas, Rick et Morty sont bien de retour.

