Rick & Morty : la saison 3 arrivera le 5 novembre sur Netflix

En trois saisons à peine, la série animée Rick & Morty a réussi à se faire un statut de série culte. Alors que les deux premières saisons sont déjà disponibles sur sa plateforme, Netflix a annoncé ce mercredi que la saison 3 arriverait dès le 5 novembre.

Si la saison 3 de Rick & Morty s’est achevée le 1er octobre dernier aux États-Unis, celle-ci arrivera très prochainement sur Netflix comme l’a annoncé la plateforme de vidéo à la demande sur Twitter. « Rick & Morty saison 3 arrive le 5 novembre », a ainsi répondu Netflix France à un internaute souhaitant connaître la date de diffusion. Au total, ce sont ainsi dix nouveaux épisodes d’une demi-heure chacun qui seront disponibles sur Netflix. On ignore quand sera lancée la saison 4 de Rick & Morty outre-Atlantique. La chaîne Adult Swim a annoncé qu’elle n’arriverait pas avant « un très long moment », sans toutefois donner de date.

Rick & Morty est un dessin animé diffusé aux États-Unis sur Adult Swim, le penchant adulte de Cartoon Network. Créée par Justin Roiland et Dan Harmon (Community), et initialement inspirée de Retour vers le Futur, la série raconte l’histoire de Morty et de son grand-père, le savant fou Rick. Ensemble, ils vont voyager de dimension en dimension, remonter le temps et explorer l’espace, avec une bonne dose de trash et de problèmes personnels.

La saison 3 de Rick & Mortyarrivera en France sur Netflix dès le 5 novembre. Les deux premières saisons sont toujours disponibles sur la plateforme de vidéos par abonnement.