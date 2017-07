Ce robot de sécurité a réussi l'exploit de se noyer

La robotique connaît d’importants progrès. Dans le futur, les robots pourraient même aider dans les tâches domestiques. En attendant, ils font peu à peu leur apparition dans différents domaines. Certains modèles de l’entreprise américaine Knightscope travaillent actuellement avec des agents de sécurité du centre commercial de Washington Harbour. Un lieu qui a été le témoin d’une scène pour le moins insolite le 17 juillet dernier.

En effet, un robot de sécurité a décidé d’explorer d’autres horizons pour une raison encore inconnue. L’appareil s’est dirigé vers un point d’eau du centre commercial où il a fini sa course, noyé. L’évènement n’est pas resté inaperçu, puisque les gens se sont empressés de prendre des photos. Sur Twitter, un internaute a posté une image du robot et des personnes qui sont venus à la rescousse. « On nous a promis des voitures volantes, mais nous avons eu des robots suicidaires », commente-t-il.

Knightscope ne parvient pas encore à expliquer les gestes de son appareil. L’entreprise californienne a déclaré par l’intermédiaire de sa vice-présidente marketing, Stacy Dean Stephens, qu’il s’agissait d’un « événement isolé ». La responsable explique également que l’incident a fait l’objet d’une enquête. En attendant, le robot « suicidaire » a été remplacé par un autre modèle.

> > > Voir le [Test] iRobot Braava Jet : faut-il craquer pour le robot nettoyeur ?