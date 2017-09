Ce nouveau robot sous-marin peut s'accrocher sur un requin

Jusqu’à maintenant, il était difficile pour les scientifiques d’étudier le monde sous-marin, notamment à cause de la complexité de l’espace océanique. Des chercheurs viennent cependant de dévoiler un robot qui présente les mêmes caractéristiques que les Rémoras.

Le robot sous-marin a été conçu par des chercheurs de l’Université de Beihang, de Harvard et du Boston College. Il se présente comme un appareil qui pèse près de 130 g et qui serait capable d’imiter le fonctionnement des nageoires et du disque adhésif des Rémoras, une espèce connue pour sa capacité à s’attacher à d’autres poissons. Sous l’eau, le robot peut en effet se fixer sur la peau d’un requin ou d’un dauphin, mais, hors de l’eau, il peut s’attacher à du verre, au bois, à du métal, selon le rapport publié dans Science Robotics.

Les scientifiques espèrent surtout l’utiliser pour pallier les impondérables des études du milieu marin tels que les vitesses de natations, les torsions, les virages et la pression de l’eau. Dans l’ensemble, il s’agit d’un outil très utile, car « les scientifiques pourront collecter des données en attachant ce robot à un animal sans le blesser », selon le chercheur Li Wen de l’université Beihang de Chine.