Robotech va être adapté au cinéma par le réalisateur de « Ça »

La saga nippo-américaine Robotech et ses géants mécaniques va connaître une adaptation au cinéma, sous la direction d’Andrès Muschietti, qui a dernièrement fait parler de lui pour son reboot du film d’horreur « Ça ». Il sera épaulé sur le projet par Barbara Muschietti, qui produira le film après avoir elle aussi laissé son nom au générique de « Ça ».

C’est Sony, détenteur actuel des droits de Robotech, qui a lancé le projet initialement en 2015, et pensait à l’époque confier la réalisation à James Wan (Saw, Fast and Furious 7), ce dernier ayant finalement refusé pour s’occuper d’Aquaman. Aujourd’hui, Sony compterait mettre sa nouvelle équipe au travail le plus vite possible, bien que le scénariste n’ait pas encore été désigné.