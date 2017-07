Rocket League prend un coup de vieux sur PSOne

If Rocket League was made in 1998

La chaîne YouTube 98Demake reprend des jeux récents comme GTA 5 ou Assassin's Creed 4 pour les placer dans un contexte différent. Elle dénature leur graphisme les transformant en une version sortie dans les années 90. C’était ainsi au tour du jeu de course de voiture et de football, Rocket League, d’entrer dans le moule de 98Demake.

> > > Lire aussi GeForce GT 1030 passive ou active, RX 550 : et la meilleure carte graphique est...

Le graphisme rappelle celui de la PlayStation première du nom. Les images s’affichent encore en bloc alors que l’absence d’anticrénelage se retrouve dans les moindres détails. Les effets d’explosion et de collisions restent également basiques par rapport aux jeux actuels. Cette vidéo de la gameplay de Rocket League a demandé beaucoup de travail et de la passion de la part de son créateur qui a tenu à conserver son anonymat dans une interview accordée à Cnet.

« J'ai été un joueur durant toute ma vie et l'ère de la PlayStation 1 a été l'ère de jeu la plus importante pour moi, car ce sont les jeux que je jouais quand j'étais jeune », explique l’auteur qui a consacré 50 heures pour créer cette vidéo à partir de Blender et de Photoshop.