Rocket League arrive le 14 novembre sur Nintendo Switch

C’est une date que les fans de Nintendo et du jeu Rocket League ne devront pas manquer ! Le 14 novembre, le jeu sera disponible sur la Nintendo Switch pour le plus grand plaisir des possesseurs de la console de jeux.



Selon les déclarations de Psyonix, le développeur du jeu, cette version de Rocket League adaptée pour la Nintendo Switch proposera du contenu, des fonctionnalités et différents modes de jeu disponibles également pour d’autres consoles. De plus, des “battle cars” comme les "Mario NSR", "Luigi NSR" et "Samus' Gunship” ne seront proposées que pour la Switch.



Le jeu sera vendu au prix de 19,90 dollars (soit 19,90€) et sera directement accessible sur le Nintendo e-shop.