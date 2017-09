Rolls Royce va lancer son bateau autonome l'année prochaine

Le concept de navire de patrouille militaire de la marque Rolls Royce vient d’être présenté par le groupe britannique. Il mesure 60 mètres de long, pèse près de 700 tonnes et dispose d’une autonomie de 100 jours avec une propulsion diesel-électrique.

Le navire embarque une combinaison d’Intelligence artificielle et de capteurs pour se déplacer sur l’eau, patrouiller le long des côtes et effectuer ses multiples tâches, selon Rolls Royce. Deux moteurs MTU 4000 d’une puissance de 4 MW alimentent le bâtiment patrouilleur propulsé par un moteur magnétique permanent. Des panneaux solaires et une grosse batterie de 3 MWh devront toutefois pourvoir plus d’autonomie à ce navire dépourvu de mécanique, selon le groupe britannique. En outre, le concept navire autonome de Rolls Royce n’est pas fait pour poursuivre les corsaires, car sa vitesse maximale annoncée est de 25 nœuds, soit près de 46 kilomètres par heure. Le système de propulsion « plein électrique » de 1,5 MW permet par ailleurs au navire de passer sous les radars.

Un bâtiment hybride pouvant être indétectable

« De tels bâtiments permettent d’augmenter le potentiel opérationnel, de réduire le risque pour les équipages et de diminuer les coûts opérationnels et de construction », a précisé Benjamin Thorp du groupe britannique qui prévoit un lancement dans une future prochaine.

