Le Volcryn : l’autre roman de Georges R.R. Martin va devenir une série

Le roman « Le Volcryn » (Nightflyers) de l’auteur Georges R.R. Martin publié en 1980 et adapté au cinéma en 1987 s’invitera de nouveau sur les écrans dans une nouvelle adaptation annoncée par les médias américains. La chaîne SyFy aurait déjà commandé une saison complète de la série.

Une science-fiction dramatique

La chaîne SyFy développerait en ce moment une nouvelle série inspirée du roman « Le Volcryn » (Nightflyers) de l’auteur même de « Game of Thrones » Georges R.R. Martin. Le géant américain de VoD Netflix aurait également donné son accord pour diffuser la série à travers le monde. La production de la nouvelle série serait confiée au scénariste Dan Cerone, le réalisateur de The Blacklist ou de The Mentalist, entre autres. Mike Cahill, le réalisateur d’I Origin, de The Magicians ou d’Another Earth, s’occuperait de la réalisation, selon les journaux Deadline et The Hollywood Reporter. Un script pilote réalisé par le scénariste Jeff Buhler aurait déjà été accepté par la chaîne américaine, par ailleurs.

Les premiers épisodes de cette nouvelle série TV devront probablement apparaître sur les écrans dès 2018.

