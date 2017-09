La ferme des animaux : le roman d'Orwell en jeu vidéo

Le roman de George Orwell, qui raconte l’histoire d’une révolution animalière contre les hommes, va devenir un jeu vidéo grâce à des développeurs indépendants qui ont notamment travaillé sur I Am Bread, Fable, The Witcher 3, Mafia III ou encore Everybody’s Gone to the Rapture.

Un jeu de gestion prévu pour 2018

L’équipe dirigée par le développeur Imre Jele est composée d’Andy Payne, de Georg Bracker, de Jessica Curry et de Kate Saxon. Le projet porte sur un jeu de gestion plutôt qu’un jeu d’aventure, selon Engadget qui en a consacré un article. Le joueur devra gérer la ferme et ses ressources avant la fameuse révolution. « L’histoire et la mécanique du jeu porteront sur nos désirs collectifs et profondément enracinés de liberté, d’égalité et de fraternité qui sont éclipsés par l’effet du pouvoir corrompu… » a déclaré Imre concernant le rôle du joueur.

Pour le moment, le projet se trouve à un stade prématuré de sa conception. Mais, selon certaines sources, il est prévu pour 2018.

