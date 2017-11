RE9000 : un nouveau routeur tribande chez Linksys

Le nouveau RE9000 de Linksys intègre un amplificateur de signal utilisant un double canal d’émission de 5 GHz chacun. L’appareil prétend éliminer tous les points morts et propose des mises à jour automatiques.

En vente à partir du 23 novembre prochain

Ce nouvel extenseur de portée Wi-Fi AC3000 de Linksys fonctionne avec la technologie Max-Stream Tri-Band. Le RE9000 est capable de travailler sur trois bandes de fréquences distinctes et la technologie MU-MIMO intégrée permet à l’utilisateur d’éviter les interférences lorsque l’appareil communique avec plusieurs périphériques. Il peut en effet utiliser une bande de fréquence spécifique pour se connecter à un routeur alors que la communication avec tous les périphériques passe par un canal de 5 GHz ou de 2,4 GHz. Linksys a par ailleurs installé la technologie Spot Finder pour aider les utilisateurs à trouver l’endroit idéal pour positionner l’appareil.

Le RE9000 de Linksys s’adapte facilement aux Smart TV, aux lecteurs de disques Blu-ray, aux iPads, aux tablettes, aux ordinateurs portables et aux smartphones. Et s’il supporte les mises à jour manuelles, il peut également apporter des correctifs d’une manière autonome en cas de faille de sécurité. Il faut toutefois compter 170 dollars pour disposer de l’appareil via Amazon, Best Buy, Fry, Micro Center, Newegg et Walmart.com.