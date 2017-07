Le Royaume-Uni veut également interdire les voitures à essence et diesel d’ici 2040

Après la France, c’est au tour du Royaume-Uni. Le gouvernement britannique a décidé d’interdire la vente des voitures à essence et diesel à partir de 2040. Cette nouvelle mesure fait partie intégrante du nouveau plan de lutte contre la pollution.

Il y a peu de temps, Nicolas Hulot annonçait la fin des ventes de voitures à essence et diesel d’ici 2040. Le Royaume-Uni a donc décidé de suivre la même démarche que son voisin français. La vente de nouveaux véhicules à essence et diesel seraient interdites à partir de 2040. Ces voitures seront d’ailleurs totalement interdites de circulation sur les routes britanniques dix ans après.

Ces nouvelles mesures et ce nouveau plan visent à diminuer l’émission de gaz polluants dans l’air. Les véhicules à essence et diesel seront replacés par des véhicules à énergie renouvelable. Les constructeurs britanniques tels que Jaguar ou Aston Martin devront donc adapter leurs catalogues.



La France et le Royaume-Uni ne sont pas les seuls pays à prendre de telles mesures. L’Inde possède également un plan similaire. La Norvège quant à elle est encore plus ambitieuse avec une date limite fixée en 2025.



