Runaways : la nouvelle série Marvel s'offre un trailer complet

Il y a deux semaines, Marvel et Hulu diffusaient un teaser d'un peu plus d'une minute de leur nouvelle série appelée Runaways. Un peu court diront certains. Bonne nouvelle : une autre vidéo vient d'apparaître sur la Toile, et il s'agit cette fois d'une bande-annonce complète, qui en dévoile davantage sur les différents personnages et leurs mésaventures avec leurs parents maléfiques.



À moins d'un mois de la diffusion sur Hulu, la nouvelle série Runaways s'offre donc une première annonce. Adaptée des comics éponymes (Les Fugitifs en VF), la série raconte les turpitudes d'une bande d'adolescents qui découvrent du jour au lendemain que leurs parents sont des criminels. Dotés de capacités hors du commun ou armés d'étonnants gadgets, ils vont devoir s'unir et affronter l'organisation criminelle appelée Le Cercle, dont font partie leurs parents. L'équipe des Runaways est constituée de Molly Hernandez (super-force), Nico Minoru (sorcellerie), Alex Wilder (intelligence), Karolina Dean (vol, manipulation de la lumière solaire), Gertrude Yorkes (lien psychique avec un dinosaure) et Chase Stein (pilote, connaissances en électronique).

Marvel's Runaways : la bande-annonce en attendant la diffusion sur Hulu.

La série compte 10 épisodes et entamera sa diffusion à compter du 21 novembre prochain sur Hulu. Pour l'instant, aucune date sur une chaîne française n'a été annoncée, mais puisqu'il s'agit d'une série officielle Marvel, nul doute qu'elle sera rapidement récupérée par une grande chaîne ou un diffuseur de SVoD (OCS, CanalPlay, etc.).

