La Russie développe un exosquelette pour rendre ses soldats surpuissants

Les conflits armés pourraient avoir un tout autre visage avec l’avancée de la technologie. Après les canons lasers et les drones suréquipés, c’est maintenant un exosquelette qui est notamment attendu dans les prochaines années en Russie. L'Université des sciences et technologies de Moscou en a dévoilé un prototype.

> > > Lire aussi L'un des plus grands icebergs de l'Antarctique est sur le point de céder

Alimentée par une source d’énergie, l’armure devrait donner à son utilisateur un avantage sur le champ de bataille. Selon la chaîne RT, elle permettra « d'améliorer les performances et l'endurance pendant un combat ». L’armure comprend un ensemble de plaques de blindage anti-balles alors que la visière du casque affiche les informations tactiques. En bref, les costumes rencontrés dans les jeux vidéo comme Call of Duty ne sont pas loin de la réalité.

Cependant, aucune information n’a filtré sur le fonctionnement de cet exosquelette qui reste encore dans sa phase conceptuelle. En outre, les batteries peuvent être volumineuses afin d’alimenter le dispositif. Pour sa part, l’armée américaine tente également de résoudre ce problème dans le cadre du projet TALOS, pour Tactical Assault Light Operator Suit.

The future is now: Russian military unveils next-generation combat suit