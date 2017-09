RX0 : entre Action cam et APN, Sony frappe fort

Sony vient de dévoiler un « nouveau type de caméra » qui combine la précision des appareils photos numériques avec les qualités des caméras d’actions haut de gamme. Le modèle a été vu pour la première fois lors de l’IFA 2017 à Berlin et semble à priori séduisant avec ses caractéristiques techniques.

La Sony RX0 apparait comme un appareil photo compact de 61 x 40,6 x 30,5 mm. Elle est peu encombrante et pèse environ 110.6 g. Son armure est conçue pour être imperméable jusqu’à 10 m de profondeur d’eau, pour supporter jusqu’à 200 kg d’écrasement et pour résister aux chutes de moins de 2 m. Son objectif ZEISS Tessar T*24mm f/4 dispose d’une vitesse d’obturation maximale de 1/32000 et son capteur CMOS Exmor RSV de 15.3 megapixels permet de réaliser des vidéos en 4K.

Un modèle haut de gamme

Un mode de prise de vue en Super Slow Motion jusqu’à 960 fps est également disponible. Pour les projets créatifs, Sony a par ailleurs prévu la possibilité de relier plusieurs RX0. Selon la marque, ce « nouveau type de caméra » sera disponible fin octobre pour 850 euros.