La Saison 3 de Narcos débarque le 1er Septembre

On connaît enfin la date de sortie de la prochaine saison de Narcos. Netflix a en effet annoncé que la saison 3 sera diffusée à partir du 1er septembre prochain. Le service de streaming en a également profité pour dévoiler un premier teaser. Netflix propose une douzaine de séries originales chaque année, mais seule une poignée rencontre un franc succès. Narcos fait partie de celles qui ont su capter l’attention des spectateurs. Après deux saisons réussies, les fans attendent avec impatience la troisième.

Narcos est une série télévisée basée sur l’histoire des grands cartels de la drogue en Amérique Latine et notamment en Colombie. Si les deux premières saisons relataient les événements de la vie du grand Pablo Escobar, on peut se demander ce que réserve la prochaine saison après sa mort. Alors que le monde est focalisé sur la mort du baron colombien, le cartel de Cali est sur le point de devenir le plus grand cartel de cocaïne de l’histoire. On retrouve ainsi l’agent Javier Peña qui travaille une nouvelle fois pour la DEA.

Tous les épisodes de la saison 3 de Narcos seront disponibles sur Netflix dès le 1er septembre. Une quatrième saison serait déjà prévue.



