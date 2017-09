Samsung préparerait l’arrivée d’Android 8.0 Oreo sur Galaxy S8 et S8+

D’après SamMobile, Samsung serait en train de préparer la mise à jour Android 8.0 Oreo sur ses smartphones Galaxy S8 et S8+. Le fabricant sud-coréen n’a pas donné de dates précises, mais la mise à jour devrait avoir lieu avant la fin de l’année. Android Oreo est déjà disponible sur les smartphones Pixel de Google. Toutefois, excepté pour les smartphones Google, on se demande quand Android Oreo fera également son arrivée sur les autres smartphones. Cela ne saurait tarder pour les Galaxy S8 et S8+ puisque Samsung serait en train de travailler sur la mise à jour.



Si pour l’instant aucune date de sortie n’a encore été communiquée, on devrait s’attendre, selon les rumeurs, à voir débarquer Android 8.0 Oreo sur les smartphones Samsung d’ici la fin de l’année. Samsung n’est pas le seul fabricant à avoir entamé la démarche. OnePlus est en effet déjà en train de tester une mise à jour.

