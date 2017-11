Samsung étrille Apple dans sa nouvelle pub

Dans une nouvelle vidéo, Samsung tacle gentiment son concurrent Apple. Il se moque en effet de l’iPhone et de son retard constant en termes de technologie par rapport aux smartphones Samsung.



À l’occasion des dix ans de l’iPhone, Samsung a décidé de souhaiter un bon anniversaire à son concurrent d’une façon bien étrange. Dans une vidéo d’une minute, le fabricant coréen se moque des fans de l’iPhone. On suit en effet un utilisateur d’iPhone, qui à chaque fois qu’il possède le dernier iPhone en date se rend compte d’un problème. Soit l’iPhone manque de place pour stocker des photos, soit il ne dispose pas de stylet, n’est pas étanche ou n’est pas équipé de la recharge rapide.



À chaque fois que le jeune homme est déçu par son iPhone, sa petite amie, elle, est comblée par son smartphoneSamsung. À la fin de la vidéo, ce dernier décide par conséquent de passer chez le concurrent d’où le message « Upgrade to Galaxy » qui conclut la publicité.

Samsung publicité