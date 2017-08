Samsung ouvre Bixby à d'autres pays anglophones

L'assistant vocal Bixby est l’une des dernières nouveautés proposées par Samsung sur le Galaxy S8 et S8 Plus. Il s’agit d’un logiciel assez similaire à Siri, l’application informatique de commande vocale d’Apple, ou à Google Assistant. Cependant, l’arrivée de l’application a été retardée en raison notamment d’un manque de ressources.

Cependant, l’assistant vocal de Samsung est maintenant disponible dans plus de 200 pays, dont l’Australie, le Royaume-Uni et l’Afrique du Sud. Aucune disponibilité n'a encore été donnée pour la France. La facilité d’utilisation compte parmi les principaux avantages proposés par Bixby, car il suffit d’appuyer sur une touche dédiée sur les Galaxy S8 et S8 Plus pour l’activer ou pour passer à l’assistant domestique Bixby Home ou à Bixby Vision.

La fonctionnalité semble avoir du succès du côté des utilisateurs malgré le manque de données par rapport à Google. Pour accéder aux fonctionnalités de l’application qui a la capacité de contrôler une grande partie des paramètres du Galaxy S8 ou du Galaxy S8 Plus, il suffit de dire « Hi, Bixby ».