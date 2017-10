Samsung lance un aspirateur robot Star Wars en édition limitée

Samsung lance une édition limitée de son aspirateur robot VR 7000. Conçue avec les fans de Star Wars, la nouvelle version du robot se décline en deux modèles : Dark Vador et Stormtrooper. Les fans seront heureux de voir les personnages de leur saga préférée nettoyer leur intérieur.



Le nouvel aspirateur robot n’apporte pas de véritable changement comparé au VR7000 classique. Samsung a uniquement effectué des modifications esthétiques pour correspondre aux personnages et à l’univers Star Wars. La version Dark Vador est recouverte de matériaux premium qui imitent la matière du masque noir du personnage. La version Stormtrooper, elle, est tout habillée de blanc et de noir.



On note toutefois quelques différences. Le robot Dark Vador est équipé d’une connexion Wi-Fi et peut être contrôlé à distance avec une télécommande. Les deux modèles émettent également des sons bien spécifiques. Le modèle Dark Vador par exemple émet un son qui rappelle fortement la respiration du personnage.



Les aspirateurs robots Dark Vador et Stormtrooper sont respectivement vendus à 799$ (677€) et 699$ (591€). Ils sont tous les deux disponibles en précommande et seront officiellement lancés à partir du 5 novembre aux États-Unis.

>>>>>>>>>> Lire aussi :Après l'aspirateur robot, voici la serpillère robot