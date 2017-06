Samsung : Bixby a du mal à apprendre les langues

Les utilisateurs de Galaxy S8 devront encore patienter avant de voir l’assistant virtuel Bixby sur leur téléphone. Le géant sud-coréen serait confronté à la barrière de la langue pour la version en anglais et en chinois d’après une source citée par The Investor.

« Les capacités linguistiques de Bixby sont encore insatisfaisantes par rapport à ses plus grands rivaux comme Alexa de Amazon et Siri d'Apple » a révélé un proche du projet. Alors que les versions en chinois et en anglais étaient annoncées, respectivement pour mai et juin, il semblerait que le retard soit plus important qu'escompté. La source évoque les ressources limitées de l’entreprise coréenne. Les experts en langues étrangères manqueraient tout comme certaines données essentielles. Samsung reste ainsi prudent quant à la sortie d’une version finale. Aux États-Unis, l’entreprise a commencé par dévoiler une preview de l’assistant virtuel à quelques utilisateurs triés sur le volet. Elle récoltera ainsi des données pour améliorer les performances de Bixby.

Samsung peut également compter sur son acquisition d’octobre 2016 : la startup Viv Labs qui a conçu Siri d’Apple. Après l’anglais et le chinois, l’entreprise travaillera ensuite sur une compatibilité avec d’autres langues, dont le français.

