Galaxy S8 : l’assistant virtuel Bixby est enfin disponible aux Etats-Unis

Après des mois de retard, Samsung lance enfin Bixby aux États-Unis. Les utilisateurs du Galaxy S8 et S8+ pourront enfin profiter de l’assistant virtuel et de ses fonctionnalités. En mars dernier, Samsung présentait son assistant personnel Bixby. Après l’avoir lancé en Corée du Sud, le fabricant avait annoncé un lancement sur le marché américain. Toutefois, l’arrivée de Bixby aux États-Unis a été repoussée à plusieurs reprises. Le géant sud-coréen devait en effet adapter son assistant à la langue anglaise ce qui était plus compliqué que prévu.

Après plusieurs mois d’attente, les utilisateurs américains du Galaxy S8 et S8+ peuvent enfin utiliser Bixby sur leurs smartphones en prononçant simplement « Hi Bixby ». Samsung devrait lancer son assistant dans d’autres marchés, mais les ajustements concernant les langues locales risquent de prendre du temps. La compagnie risque de voir les utilisateurs opter pour ses concurrents. Bixby est en effet très loin de maîtriser la langue de Molière.



