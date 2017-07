Samsung voudrait mettre Bixby dans une enceinte intelligente

Samsung serait en train de travailler sur un haut-parleur intelligent, rapporte le Wall Street Journal. Il embarquerait Bixby, son nouvel assistant vocal.

Connu sous le nom de code Vega, ce projet est en développement depuis un an. Il prend néanmoins du retard, notamment à cause du support vocal de Bixby qui n’est pas encore prêt. Samsung a d’ailleurs dû se passer de cet assistant lors du lancement de ses Galaxy S8 alors qu’il devait en être la vedette. Actuellement, les utilisateurs de Galaxy S8 doivent se contenter d’une poignée de fonctions associées à Bixby comme Bixby Vision et Hello Bixby.

>>> Samsung Galaxy S8 vs OnePlus 5 : le match de l'année

La reconnaissance vocale de Bixby a, quant à elle, été mise en bêta test privé le mois dernier. Pour le Wall Street Journal, il ne faut pas compter sur un premier déploiement avant la mi-juillet, au mieux. Et celui-ci ne serait que pour les utilisateurs anglophones.



L’enceinte connectée de Samsung est prisonnière de ce rythme. On ne connaît ni ses fonctions ni ses spécifications. Peut-être sera-t-elle conçue par Harman Kardon, fraîchement acquis par Samsung.



Quoi qu’il en soit, Samsung vient ici rejoindre d’autres grands acteurs qui ont parié sur les assistants domestiques. On pense ici à Amazon avec Echo, Google avec Home, Microsoft avec Invoke et plus récemment Apple et son HomePod.

>>> Samsung : Bixby a du mal à apprendre les langues