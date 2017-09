Le casque de réalité mixte de Samsung se dévoile avant l'heure

Alors qu'il ne devrait pas être présenté avant le 3 octobre prochain, le casque de réalité mixte de Samsung se fait déjà la malle sur le Web. Ou tout du moins ses premières photos.



C'est le twittos WalkingCat qui a dégainé le premier ces photos du casque de réalité mixte signé Samsung. Le design de l'appareil n'est pas sans rappeler celui du Gear VR, ou même de l'Oculus Rift. En revanche, il paraît plus imposant que ces concurrents et à cela, il y a une bonne raison : l'appareil sera totalement autonome. Nul besoin de PC ou de smartphone pour l'utiliser, en clair. Pour l'occasion, Samsung s'est associé à Microsoft et l'appareil devrait donc tourner sous Windows 10 (mais dans une édition bien particulière de l'OS, à l'instar d'HoloLens par exemple).



Sur les visuels qui ont fuité, on peut voir que l'appareil disposera d'un serre-tête articulé, afin d'améliorer le confort de son utilisation durant de longues périodes. Le casque profitera visiblement d'écouteurs AKG, ainsi que de deux contrôleurs Microsoft.



Samsung devrait dévoiler officiellement son nouveau casque le 3 octobre prochain à l'occasion d'un événement organisé à San Francisco. Depuis quelques mois, Microsoft mise énormément sur sa technologie Mixed Reality et s'est d'ailleurs associé à d'autres fabricants comme Acer, Asus, Dell, Lenovo ou HP.