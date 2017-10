Samsung brevette un nouveau système de recharge (qui ressemble beaucoup à celui d'Apple)

Le Bureau américain des brevets et des marques de commerce ou l’United States Patent and Trademark Office (USPTO) vient de publier une demande de brevet de Samsung pour un double socle de recharge sans fil.

Souvenez-vous, Apple a présenté son tapis de recharge sans fil AirPower, conçu pour l’iPhone 8, 8 Plus et l’iPhone X, il y a plusieurs semaines au moment du keynote consacré à ses smartphones. Une technologie similaire se prépare donc dans les laboratoires de Samsung, selon 9to5Mac et Patently Apple ont confirmé l'enregistrement du brevet. À la différence de l’AirPower, qui peut simultanément accueillir un iPhone, un Apple Watch et des AirPods, la technologie développée par Samsung pourrait être capable de recharger le prochain Galaxy S9 ou X et une montre intelligente du géant coréen.

La norme Qi (recharge sans fil) fonctionne à la fois dans les modes de recharge inductive et résonnante et Samsung confirme que les bobines installées sur le dispositif offrent les deux modes de chargement. Le déploiement du dispositif peut probablement avoir lieu dès le premier trimestre de l’année prochaine puisque l’entreprise a l’habitude de suivre Apple de près dans ses nouvelles fonctionnalités.