Le Samsung Galaxy J2 2017 fait son aparition

Le modèle 2017 du Samsung Galaxy J2 mesure 136.5 x 69.4 x 8.4 mm et pèse 130 grammes. Il est doté d’un écran super AMOLED de 4.7 pouces, offrant une résolution QHD (540 x 970 pixels). Il embarque un processeur à quatre cœurs de 1.3 GHz, couplé à 1Go de RAM et propose un espace de stockage de 8 Go. La présence d’un port microSD permet de l’augmenter jusqu’à 128 Go.

Galaxy J2, un modèle à petit prix

Les amateurs de photo auront à leur disposition une caméra arrière de 5 Mpx et un capteur frontal de 2 Mpx. Pour information, l’APN arrière bénéficie d’un flash LED et de l’autofocus. On peut aussi signaler parmi les caractéristiques de cet appareil sa batterie de 2000 mAh, la présence de deux ports SIM, sa compatibilité avec la 4G et les technologies destinées à optimiser la sauvegarde de données.

Le Galaxy J2 2017 est proposé en deux couleurs, noires et dorées. Ce modèle est maintenant disponible sur le marché indien et il coûte moins de 100 euros. Le constructeur n’a pas encore précisé un éventuel lancement sur les autres marchés.

