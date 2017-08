Les fonctionnalités du prochain Galaxy Note 8 révélées par une brochure

Quelques caractéristiques de la fiche technique du prochain Galaxy Note 8 ont été révélées dans une brochure révélée par le site australien Ausdroid. Pour commencer, son écran sera bien de 6,3 pouces en définition QHD+ et le smartphone sera doté d’un scanner d’iris pour le déverrouillage de l’écran.



D’autre part, grâce à la certification IP68, la phablette devrait être résistant à l’eau et la poussière, donc pas de souci en cas d’éclaboussures. Quant à l'appareil photo embarqué, Celui-ci est à double objectif avec grand-angle et zoom optique 2x, une stabilisation optique et un objectif à ouverture f/1,7 pour les clichés en faible luminosité.



Par ailleurs, le logiciel Smart Switch devrait permettre de transférer aisément vos photos, vos contacts ou votre musique à partir de votre ancien appareil. Le Galaxy Note 8 pourra se recharger sans fil. Il devrait être disponible en couleurs noire ou or.



Le Galaxy Note 8 devrait être présenté officiellement mercredi prochain 23 août. Samsung va devoir convaincre afin de faire oublier le fiasco du précédent Galaxy Note 7.