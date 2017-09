Samsung Galaxy Note 8 : iFixit l'a démonté et il n'a pas explosé !

Comme à son habitude lors d’un nouveau lancement, les équipes d’iFixit se sont amusées à démonter le Galaxy Note 8. Noté 4/10, le nouveau smartphone de Samsung est jugé difficile à réparer.



Le site iFixit n’a pas perdu de temps avant de voir ce qu’avait le Galaxy Note 8 dans le ventre. Pour démonter l’appareil, l’équipe a commencé par faire fondre la colle qui sert à faire tenir le panel de l’écran. Comme la plupart des smartphones les plus modernes, il n’est malheureusement possible d’accéder aux composants internes du téléphone que si on enlève le dos en verre. Cette étape est très délicate car on peut facilement briser l’écran en verre si on n’a pas l’habitude. Toutefois, iFixit a réussi à garder l’écran en un seul morceau contrairement à l’Essential Phone, lors de son démontage.



Une fois à l’intérieur, la plupart des composants sont relativement faciles à remplacer avec l’utilisation de vis Philips. De plus, quelques composants modulaires ne demandent pas de soudure. C’est donc une bonne nouvelle lorsqu’il s’agit de changer la batterie par exemple.



En ce qui concerne la batterie, celle-ci est plus petite que celle qui a fait le malheur du Galaxy Note 7 mais reste quand même plus grande que la batterie utilisée pour le Glaxy Note 7 version FE. Enfin, iFixit révèle que le Galaxy note 8 est équipé d’un système d’optimisation optique au niveau de sa caméra, chose que Samsung n’avait pas forcément mentionnée.

>>> Lire aussi : Le Galaxy Note 8 serait compatible avec le mode HDR de Netflix