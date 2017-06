Samsung Galaxy Note 8 : de nouvelles images donnent un aperçu de son design

De nouvelles images publiées par Onleaks ont révélé le design probable du Samsung Galaxy Note 8. Elles dévoilent un rendu, conçu à partir de plans et de récentes fuites. On peut apercevoir la partie avant, mais également arrière du smartphone. Au niveau de l’écran pas de surprise. Comme annoncé, l’appareil semble être doté d’un écran de 6,3 pouces similaire au S8+. Ce qui interpelle le plus c’est l’arrière du smartphone. Le Galaxy Note 8, comme représenté sur le rendu, serait équipé d’un double capteur photos avec le capteur d’empreintes digitales juste à côté.

Samsung avait déjà été critiqué pour l’emplacement du capteur d’empreinte sur les S8 et les S8+ car il se confondait avec la caméra. Pourtant, malgré les critiques, le constructeur sud-coréen a décidé de réitérer avec le Galaxy Note 8. D’après les rumeurs, le terminal possèderait deux caméras 12 mégapixels avec stabilisation d’image.

En plus des images, une vidéo a également été créée afin de donner un meilleur aperçu du smartphone. Le Samsung Galaxy Note 7 devrait sortir en septembre prochain. D’après Evan Blass, il serait vendu à 999 euros.



