Samsung Galaxy Note 8 : de nouvelles photos révèlent la phablette en live

Alors que le Galaxy Note 8 doit être présenté le 23 août prochain, le futur smartphone de Samsung est apparu sur de nouvelles photos leakées ce lundi par le site Slashleaks.

Après l’échec du Galaxy Note 7 l’an dernier, sujet de plusieurs explosions à cause d’une batterie défaillante et retiré des ventes, Samsung continue sur sa lancée avec une nouvelle phablette prévue pour la fin du mois. Le constructeur coréen devrait en effet présenter officiellement le Galaxy Note 8 le 23 août, à l’occasion d’une conférence à New York. Après la fuite de ses caractéristiques, de rendus visuels et de ses coloris, c’est en photos que l’appareil est apparu ce lundi.

Le site Slashleaks a en effet dévoilé quatre clichés de la future phablette de Samsung. On peut notamment y découvrir un grand écran Amoled incurvé sur les rebords, un double capteur photo arrière, avec un lecteur d’empreintes digitales positionné à côté, comme sur le Galaxy S8, un bouton physique Bixby qui devrait lui aussi être de retour après son apparition sur le S8, ou une prise audio jack située en bas de l’appareil, à côté du port USB-C. Enfin, Galaxy Note oblige, on peut également découvrir en photo le stylet S Pen qui accompagnera le Galaxy Note 8.

Selon les dernières rumeurs, le Galaxy Note 8 devrait être doté d’un grand écran de 6,3 pouces, d’un processeur Exynos 8895, de 6 Go de RAM et 64 Go de stockage ainsi que d’une batterie de 3300 mAh. Enfin, pour la photo, l’appareil devrait être capable de prendre des clichés de 12 mégapixels grâce à son double capteur arrière. On devrait en savoir plus sur le Galaxy Note 8 lors de sa présentation officielle le 23 août, avant une sortie probablement en septembre.