Samsung présentera le Galaxy Note 8 le 23 août

Après des mois d’attente, nous connaissons enfin la date de la présentation officielle du Galaxy Note 8.Samsung dévoilera sa prochaine phablette le 23 août prochain. Le géant sud-coréen a déjà envoyé des invitations pour assister à l’événement.

Samsung a récemment envoyé des invitations à un événement « Unpacked » qui se déroulera le 23 août à New York. Si le constructeur ne mentionne pas exactement le Galaxy Note 8, il est évident qu’il s’agit bien de sa présentation officielle.

La firme coréenne a également teasé une image qui indique « Do bigger things » qui signifie « Faire les choses en grand ». Il s’agit d’une référence directe au Galaxy Note 8 qui présentera un écran plus grand. Sur le teaser, on aperçoit la forme d’une phablette accompagnée d’un stylet.

Le Galaxy Note 8 devrait être équipé d’un appareil photo à double capteur de 12 mégapixels. Au niveau du design, il n’y aura pas de changements avec les smartphones Galaxys S8 et Galaxy S8+. La nouvelle phablette sera en effet dotée de bords incurvés. Son écran Infinity Display sera plus grand que le S8+ (6,3 pouces).



Pour en savoir plus, il faudra attendre le 23 août lors de la présentation officielle.



