Galaxy Note 8 : Samsung annonce un nouveau record de précommandes

Malgré le scandale du Galaxy Note 7 l’an dernier, Samsung semble être en passe de corriger le tir. Officialisé en août dernier, son dernier smartphone, le Galaxy Note8 atteint des précommandes record notamment aux États-Unis. D’après des rapports publiés par The Korea Herald, Samsung aurait atteint un nouveau record de précommandes aux États-Unis avec le Galaxy Note 8 annoncé le 24 août. Samsung a déclaré qu’il s’agissait du plus grand nombre de précommandes jamais atteint par un appareil de la gamme Galaxy Note.



Malheureusement, la compagnie sud-coréenne n’a pas communiqué de chiffres précis. Mais il n’est pas surprenant que la nouvelle phablette ait pu susciter autant de réservations. En Corée du Sud, les précommandes s’élevaient à 400 000 unités dès le premier jour. C’est beaucoup plus que pour le Galaxy Note 7 qui a dû attendre 13 jours pour atteindre les 380 000 précommandes. Samsung a déclaré que les premiers clients devraient recevoir le Galaxy Note 8 à partir du 15 septembre.

>>> Lire aussi : Samsung Galaxy Note 8 : iFixit l'a démonté et il n'a pas explosé!