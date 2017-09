Samsung : un Galaxy Note à écran pliable pour l'année prochaine ?

Bien que l’on parle de ce concept depuis plusieurs années déjà, il semblerait que Samsung prépare enfin un smartphone avec un écran pliable. C’est en tous cas ce qui ressort des déclarations du président de la division mobile du constructeur.

Interrogé ce mardi par l’agence Associated Press, Koh Dong-jin a en effet déclaré que l’entreprise sud-coréenne avait pour ambition de sortir un smartphone avec écran pliable en 2018 : « En tant que responsable de la division, je peux dire que notre objectif actuel est pour l’an prochain. Nous lancerons le produit quand nous aurons dépassé certains problèmes ». Par ailleurs, ce smartphone avec écran pliable serait commercialisé sous la marque Galaxy Note, et non pas Galaxy S. Un bon moyen pour Samsung de différencier davantage ses deux gammes, qui ont de plus en plus tendance à se ressembler, à l’exception du stylet, avec l’arrivée des smartphones Galaxy S8 Plus.

Samsung travaille depuis plusieurs années sur des prototypes de smartphones avec écran complètement pliables. Pour cela, le constructeur utilise les capacités des dalles Amoled, souples par définition. Ainsi, dès 2014, le constructeur dévoilait des premiers concepts d’appareils complètement souples. Depuis, les rumeurs n’ont fait qu’accélérer avec des sorties attendues pour 2015, 2016, puis 2017. Régulièrement, Samsung présente par ailleurs ses innovations en matière de smartphones pliables lors de salon comme le Mobile World Congress ou le CES, sans arriver encore à un modèle définitif.

On ignore encore à quoi ressemblera le smartphone avec écran pliable de Samsung. Il devrait logiquement s’agir d’un smartphone ayant l’allure d’un téléphone à clapet une fois replié, qui sera alors bien plus petit qu’un appareil à grand écran pour tenir facilement dans une poche. Si Samsung s’en tient à ses objectifs, on devrait en savoir plus dans le courant de l’année prochaine.