Samsung Galaxy Note8 : les specs techniques fuitent

Le Samsung Galaxy Note8, qui devrait être annoncé le 23 août prochain par le constructeur sud-coréen, a fait l’objet de nombreuses rumeurs et fuites ces dernières semaines. Désormais, ce sont ses spécifications techniques qui fuitent sur la toile, par l’intermédiaire de Venture Beat, très actif dernièrement autour du Note8, et qui cite « une source informée sur la configuration finale de l’appareil ».

Le Galaxy Note8 devrait donc présenter des dimensions légèrement supérieures à celles du Galaxy S8+, pour un design qui devrait être assez proche. Ainsi, il mesurerait 162,5mm x 74,6mm x 8,5mm et embarquerait un écran de 6,3 pouces. À l’intérieur, on y trouverait un processeur Exynos 8895 (ou un Qualcomm Snapdragon 835 aux USA), soit la même puce que le S8. Le tout sera accompagné de 6 Go de mémoire vive et de 64 Go de mémoire de stockage, qui pourra être étendue avec un port microSD.

Enfin, ce Galaxy Note8 devrait embarquer un double capteur photo au dos, chacun de 12 mégapixels, l’un proposant des prises de vue grand-angle tandis que l’autre disposera d’un zoom optique 2x. Le capteur photo en façade, quant à lui, devrait compter 8 mégapixels. Côté batterie, Samsung a opté pour une capacité de 3300 mAh, qui disposera d’un système de recharge rapide et pourra se recharger via le port USB-C ou par induction. Le Samsung Galaxy Note8 pourrait être disponible en septembre en deux coloris, noir et doré, suivi plus tard de deux autres, gris et bleu, et son prix pourrait avoisiner les 1000 euros.



