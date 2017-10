Galaxy S8 : une application pour tourner en 4K HDR à 60 images par seconde

Si les performances vidéo du Samsung Galaxy S8 sont parmi les plus impressionnantes jamais vues sur un smartphone, le développeur Sityware est allé encore plus loin avec une application permettant d’augmenter encore la qualité des vidéos de l’appareil de Samsung.

Le Samsung Galaxy S8 propose déjà de très bonnes performances vidéo. Il est en effet capable de tourner des séquences 4K à 30 images par secondes, stabilisées aussi bien de façon optique que logicielle. Cependant, il est apparemment possible d’aller encore plus loin dans les capacités vidéo de l’appareil, comme l’a découvert le développeur Sityware.

Il a ainsi développé l’application Zero Camera Mod, destinée aux Samsung Galaxy S8 et S8 Plus rootés. Celle-ci va permettre notamment d’ajouter un mode HDR dans les vidéos en 4K, ou de filmer à 60 images par seconde des séquences de 2560 pixels par 1440. Deux fonctionnalités normalement réservées aux vidéos en Full HD, mais que le développeur a pu débrayer. Parmi les autres fonctionnalités, l’application supprime la limite de durée des enregistrements, augmente la qualité de compression JPG pour les photos, ajoute des effets vidéo pour la 4K ou permet de modifier le bitrate des vidéos en Full HD à 30 images par seconde.

L’application Zero Camera Mod est disponible sur le Play Store de Google au tarif de 3,99 euros. Elle n’est cependant accessible que pour les utilisateurs ayant déjà rooté leur smartphaone.

